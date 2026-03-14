Fête nationale Ribeauvillé
Fête nationale Ribeauvillé lundi 13 juillet 2026.
Ribeauvillé
Fête nationale
place de la république Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé. Buvette et petite restauration sur place. Au programme Prise d’armes des pompiers suivie par une distribution de lampions et un cortège de l’hôtel de ville vers le jardin de ville.
Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé et profitez d’un grand bal public !
Au programme
Place de la République
19h Bal public, buvette et petite restauration
Place de l’Hôtel de Ville
20h Prise d’armes des Sapeurs Pompiers de Ribeauvillé
Promotions et remise de médailles et de galons aux soldats du feu
20h30 Prestation musicale de l’Harmonie Municipale Vogésia
21h Rassemblement des participants et distribution de lampions et de torches
21h15 Retraite aux flambeaux depuis la place de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place de la République .
place de la république Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 04 evenementiel@ribeauville.fr
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English :
Come and celebrate the Fête Nationale in Ribeauvillé. Refreshments and snacks on site. On the program: the fire department takes up arms, followed by the distribution of lanterns and a procession from the town hall to the town garden.
L’événement Fête nationale Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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