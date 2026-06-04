Ribeauvillé

Rencontre avec le vigneron sur les sentiers Géovino

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-06

En compagnie d’un vigneron, découvrez d’une façon originale les paysages du vignoble alsacien, la vigne et ceux qui y travaillent. Organisé en alternance depuis les différentes communes du circuit Géovino.

Au coeur des grands crus, accompagné d’un vigneron, venez découvrir d’une façon originale,la vigne et ceux qui y travaillent, la richesse des paysages viticoles des communes considérées comme les perles du vignoble .

La balade se terminera au domaine, par une dégustation de vin et de produits locaux.

Visites organisées en alternance depuis les communes de Beblenheim, Bennwihr, Hunawihr, Mittelwihr, Riquewihr Zellenberg, Bergheim, Rodern Rorschwihr, Saint-Hippolyte et Ribeauvillé. 0 .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

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English :

Accompanied by a winegrower, discover the landscapes of the Alsace vineyards, the vines and the people who work them. Organized alternately from different towns on the Géovino circuit.

L’événement Rencontre avec le vigneron sur les sentiers Géovino Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr