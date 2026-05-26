Visites racontées et gourmandes Ribeauvillé
Visites racontées et gourmandes Ribeauvillé lundi 6 juillet 2026.
Ribeauvillé
Visites racontées et gourmandes
Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-15
Partez à la découverte des rues médiévales de Ribeauvillé ou de Riquewihr accompagnés d’un guide. Le moment convivial qui suivra vous permettra de rencontrer un viticulteur, des artisans et commerçants du territoire.
Partez à la découverte de ces villes médiévales avec un guide-conférencier qui vous fera découvrir leurs histoires et leurs légendes. Arpentez les petites ruelles, les cours intérieures… à la découverte des plus beaux endroits, même les plus cachés ! La visite sera suivie d’une découverte d’activités et de produits locaux. Vous y retrouverez un vigneron, un artisan/commerçant, un restaurateur et/ou un site touristique pour vous faire découvrir leur activité et goûter leurs spécialités !
Les lundis à Riquewihr
Les mardis à Ribeauvillé
Rendez-vous à 17h en face de l’Office de tourisme
Gratuit et sans réservation .
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Take a guided tour of the medieval streets of Ribeauvillé or Riquewihr. Afterwards, meet a local winegrower, craftsmen and shopkeepers.
L’événement Visites racontées et gourmandes Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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