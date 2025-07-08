Informations pratiques

Truchtersheim

Journées du Patrimoine 2026 à la Ferme Lechner

3 route de Pfettisheim Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Ferme Lechner ouvre ses portes le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

La Ferme Lechner accueillera, le vendredi 18 septembre, 120 enfants de maternelle et primaire. Elle ouvrira ensuite ses portes au grand public le samedi 19 septembre. Deux visites guidées seront proposées à 10 h et à 11 h, suivies d’une dégustation de produits de la ferme. La nouvelle boutique sera ouverte de 9 h à 13 h.

Spécialisée dans la production de foie gras en Alsace, la Ferme Lechner élève des canards mâles de race mularde ainsi que des oies. Les animaux arrivent sur l’exploitation dès l’âge d’un jour et sont nourris avec du maïs et du blé produits sur place. L’engraissement débute à partir de 14 semaines.

La ferme dispose également d’un fumoir traditionnel et propose, dans sa boutique, des produits frais, des conserves et une sélection de produits issus de producteurs locaux. 0 .

3 route de Pfettisheim Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Lechner Farm will open its doors on Saturday, September 19, as part of Heritage Days!

L’événement Journées du Patrimoine 2026 à la Ferme Lechner Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg