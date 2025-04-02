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Elsass Summer CUP Truchtersheim

Elsass Summer CUP Truchtersheim

Elsass Summer CUP Truchtersheim vendredi 28 août 2026.

Adresse : rue Godofredo Perez

Ville : 67370 Truchtersheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Truchtersheim

Elsass Summer CUP

rue Godofredo Perez Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Les 28, 29 et 30 août prochains, le Centre Sportif du Kochersberg vibrera au rythme du handball avec le retour de la ELSASS Summer Cup.

Durant trois jours, les catégories U13, U15 et U17 se retrouveront pour un tournoi placé sous le signe de la compétition, du partage et de la convivialité !

Au programme

Des matchs pendant trois jours,

Une ambiance estivale et festive,

Des équipes venues partager leur passion du handball,

Un week-end 100% sport et émotions.

Inscriptions jean-philippe.mall@piraths-handball.fr. Un événement organisé en partenariat avec le CIC et Toute l’Alsace. 0  .

rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 33 56 36 

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English :

L’événement Elsass Summer CUP Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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