Journées du Patrimoine à art nOmad art nOmad Arnac-la-Poste

Arnac-la-Poste

Journées du Patrimoine à art nOmad

art nOmad La Salesse Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association art nOmad rouvre ses réserves et propose une expérience interactive autour de ses objets-transformés et assemblages. Organisés en îlots, ces œuvres peuvent être greffées, modifiées et combinées par les visiteurs pour créer de nouvelles histoires. Des accessoires à porter permettent également de réaliser des photos-souvenirs au sein des installations. Les amateurs de 2D pourront composer des collages surréalistes à partir de photocopies issues des collections, tandis que les passionnés de 3D s’essaieront à la construction de châteaux de cartes en anciens cartons. Une exposition à bord et autour du Véhicule art nOmad est également au programme. En clôture, quelques images du futur livre d’artiste de Clorinde Coranotto, Mille et une façons de tapivOler en bonne(s) compagnie(s), à paraître en 2027 chez art nOmad éditions, seront dévoilées en exclusivité. .

art nOmad La Salesse Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 27 34

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English : Journées du Patrimoine à art nOmad

L’événement Journées du Patrimoine à art nOmad Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin