Opération Ré-imaginons nos collections !, Ateliers et réserves d’art nOmad, Arnac-la-Poste

Informations pratiques

Opération Ré-imaginons nos collections ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Ateliers et réserves d’art nOmad Haute-Vienne

Accès libre et gratuit, sans inscription. Exposition et ateliers en continu ouverts à toutes et tous, sans restriction d’âge. Matériel fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le temps d’une journée, l’association art nOmad réouvre en grand les portes de ses réserves (un brin sauvages) et vous propose de raviver avec elle quelques uns de ses plus mythiques objets-transformés et assemblages-tous-azimuts, présentés dans une configuration interactive inédite.

S’ils ont particulièrement bien résisté aux années, alternant phases d’activation et phases de dormance, il est en effet temps que ceux-ci se ré-imaginent !

Organisés en différents îlots, vous pourrez les greffer entre eux, leur adjoindre divers matériaux pour les transformer, tracer un parcours fait d’autres objets, pour déclencher d’autres histoires (é)mouvantes… Une sélection d’accessoires à porter vous permettra également, si le cœur vous en dit, de prendre des poses-photos-souvenirs au sein de ces nouvelles installations.

D’autre part, pour les amateurs de 2D, des centaines de photocopies d’images issues de nos collections, des feutres et des crayons seront à disposition pour créer les collages les plus surréalistes possibles. Les amateurs de 3D (et d’équilibre), ne seront pas en reste grâce à nos piles d’anciens cartons d’invitation qui serviront à la construction d’audacieux châteaux de cartes et autres folles architectures.

Et, si vous avez juste envie de regarder sans mettre la main à la pâte, une exposition à bord et autour du Véhicule art nOmad vous attend impatiemment.

Enfin, bicentenaire de la photographie oblige, nous vous présenterons en exclusivité quelques images du futur livre d’artiste de Clorinde Coranotto (fondatrice et directrice de l’association) intitulé Mille et une façons de tapivOler en bonne(s) compagnie(s) à paraître chez art nOmad éditions en 2027

Ateliers et réserves d’art nOmad La Salesse 87160 Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://artnomadaufildesjours.blogspot.com/ https://www.facebook.com/artnomad87/ art nOmad est une structure mobile d’art performatif née en 1999 à Arnac-la-Poste. Conduite par la plasticienne Clorinde Coranotto, assistée de sa complice Aurélie Verlhac, elle développe un projet expérimental en constante évolution, nourri de rencontres et d’échanges. Son ambition est d’amener chacun à appréhender l’art sous toutes ses formes, et plus particulièrement celle de la performance.

Pour cela, art nOmad imagine des dispositifs interactifs et adaptables à des contextes variés, ainsi que des livres d’artiste invitant à une pratique aussi bien individuelle que collective.

Son œuvre emblématique, le Véhicule art nOmad, ou « Van », a été construit sur mesure en 2005, dans l’esprit des camions-épiceries qui sillonnaient autrefois les campagnes. À la fois outil de création, de médiation et de sensibilisation, il est considéré comme le pionnier, en France, des équipements itinérants dédiés à l’art contemporain.

Le temps d’une journée, l’association art nOmad réouvre en grand les portes de ses réserves (un brin sauvages) et vous propose de raviver avec elle quelques uns de ses plus mythiques et présentés une…

© Clorinde Coranotto. Avec l’aimable participation de Tony-Le-Bélier.