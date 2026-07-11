Informations pratiques

Chennebrun

Journées du Patrimoine à Chennebrun

Le bourg Chennebrun Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, diverses animations et visites sont proposées sur la commune de Chennebrun.

* Église Notre-Dame

Visite libre de l’église et du musée des Charitons (attenant)

–> Samedi de 11h à 18h.

Dimanche de 11h à 18h.

–> Samedi à 17h30 concert de l’ensemble vocal Nunc Dimitis.

*Visite guidée du château domaine de Chennebrun

Visite des extérieurs du domaine, murs d’enceinte et tour de guet. Demeure de briques et de pierres du XVIIe et XVIIIe.

–> Samedi et dimanche de 14h à 18h .

Le bourg Chennebrun 27820 Eure Normandie +33 6 86 81 07 94 fossesduroyenpaysdavre@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Chennebrun

L’événement Journées du Patrimoine à Chennebrun Chennebrun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure