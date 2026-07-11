Journées du Patrimoine à Chennebrun Chennebrun
samedi 19 septembre 2026 · Chennebrun
Informations pratiques
Chennebrun
Journées du Patrimoine à Chennebrun
Le bourg Chennebrun Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, diverses animations et visites sont proposées sur la commune de Chennebrun.
* Église Notre-Dame
Visite libre de l’église et du musée des Charitons (attenant)
–> Samedi de 11h à 18h.
Dimanche de 11h à 18h.
–> Samedi à 17h30 concert de l’ensemble vocal Nunc Dimitis.
*Visite guidée du château domaine de Chennebrun
Visite des extérieurs du domaine, murs d’enceinte et tour de guet. Demeure de briques et de pierres du XVIIe et XVIIIe.
–> Samedi et dimanche de 14h à 18h .
Le bourg Chennebrun 27820 Eure Normandie +33 6 86 81 07 94 fossesduroyenpaysdavre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine à Chennebrun
L’événement Journées du Patrimoine à Chennebrun Chennebrun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
À voir aussi à Chennebrun (Eure)
- Visite libre de l’église et du musée des Charitons, Eglise Notre-Dame, Chennebrun 19 septembre 2026
- Visite guidée du parc, Domaine de Chennebrun, Chennebrun 19 septembre 2026