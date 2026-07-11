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AGENDA · Chennebrun

Journées du Patrimoine à Chennebrun Chennebrun

samedi 19 septembre 2026 · Chennebrun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le bourg
Ville
27820 Chennebrun
Département
Eure
Tarif

Chennebrun

Journées du Patrimoine à Chennebrun

Le bourg Chennebrun Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, diverses animations et visites sont proposées sur la commune de Chennebrun.

* Église Notre-Dame
Visite libre de l’église et du musée des Charitons (attenant)
–> Samedi de 11h à 18h.
Dimanche de 11h à 18h.

–> Samedi à 17h30 concert de l’ensemble vocal Nunc Dimitis.

*Visite guidée du château domaine de Chennebrun
Visite des extérieurs du domaine, murs d’enceinte et tour de guet. Demeure de briques et de pierres du XVIIe et XVIIIe.
–> Samedi et dimanche de 14h à 18h   .

Le bourg Chennebrun 27820 Eure Normandie +33 6 86 81 07 94  fossesduroyenpaysdavre@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Chennebrun

L’événement Journées du Patrimoine à Chennebrun Chennebrun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure

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