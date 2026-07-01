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AGENDA · Chennebrun

Visite libre de l’église et du musée des Charitons, Eglise Notre-Dame, Chennebrun

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame · Chennebrun

Visite libre de l’église et du musée des Charitons, Eglise Notre-Dame, Chennebrun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame
Adresse
Rue de l'église, 27820 Chennebrun
Ville
27820 Chennebrun
Département
Eure

Visite libre de l’église et du musée des Charitons 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite de l’Eglise de Chennebrun se fera librement avec des documents à disposition pour les visiteurs et présence d’une personne pouvant renseigner. samedi 19 septembre, à 17h30, les visiteurs pourront assister, pendant leur visite à un concert de musique sacrée.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église, 27820 Chennebrun Chennebrun 27820 Eure Normandie 06 86 81 07 94 Eglise romane de type normand avec différents matériaux notamment la pierre de grison. Parking place du marché, accessible PMR.
La visite de l’Eglise de Chennebrun se fera librement avec des documents à disposition pour les visiteurs et présence d’une personne pouvant renseigner. samedi 19 septembre, à 17h30, les visiteurs à…

©photo personnelle