Visite libre de l’église et du musée des Charitons, Eglise Notre-Dame, Chennebrun

Informations pratiques

Visite libre de l’église et du musée des Charitons 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite de l’Eglise de Chennebrun se fera librement avec des documents à disposition pour les visiteurs et présence d’une personne pouvant renseigner. samedi 19 septembre, à 17h30, les visiteurs pourront assister, pendant leur visite à un concert de musique sacrée.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église, 27820 Chennebrun Chennebrun 27820 Eure Normandie 06 86 81 07 94 Eglise romane de type normand avec différents matériaux notamment la pierre de grison. Parking place du marché, accessible PMR.

La visite de l’Eglise de Chennebrun se fera librement avec des documents à disposition pour les visiteurs et présence d’une personne pouvant renseigner. samedi 19 septembre, à 17h30, les visiteurs à…

©photo personnelle