Visite guidée du parc, Domaine de Chennebrun, Chennebrun

Informations pratiques

Visite guidée du parc 19 et 20 septembre Domaine de Chennebrun Eure

20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du Parc du château de Chennebrun par son propriétaire

Domaine de Chennebrun 1 Rue de l’Eglise, 27820 Chennebrun, France Chennebrun 27820 Eure Normandie Ce château a été construit vers 1765 ; il comporte des caves voûtées du XIVe ou du XVe siècle (vieux château sans doute médiéval). A l’étage, une pièce lambrissée sert de chartrier. La maison du régisseur et le colombier sont de la fin du XVIIIe siècle. Le parc comprend une serre en maçonnerie de briques du milieu du XIXe siècle. Parking place du marché.

Visite guidée du Parc du château de Chennebrun par son propriétaire

office de tourisme du sud de l’Eure©