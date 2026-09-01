[Journées du patrimoine] A la découverte du XVIIème siècle et du costume historique au Domaine de Bois-Héroult Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult

Informations pratiques

Bois-Héroult

[Journées du patrimoine] A la découverte du XVIIème siècle et du costume historique au Domaine de Bois-Héroult

Domaine de Bois-Héroult 400 rue duu Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine, le Domaine de Bois-Héroult vous propose un atelier-conférence A la découverte du XVIIe siècle et du costume historique le dimanche 20 septembre à 15h.

Sophie Peduzzi, passionnée d’histoire depuis de nombreuses années, vous invite à une exploration ludique des anecdotes méconnues de l’époque de Versailles. Au cours de l’atelier, un homme et une femme seront habillés en direct selon les codes vestimentaires du XVIIème siècle, couche après couche, révélant les secrets des tenues d’apparat et les subtilités de la mode à la cour de Louis XIV. Entre intrigues, rumeurs et vérités historiques, cette conférence offre une expérience à la fois éducative, divertissante et immersive.

Cet atelier/conférence enrichira votre compréhension de la mode, de la culture et du contexte historique tout en explorant les dynamiques sociales de l’époque…

Rendez-vous au Grand-Commun du domaine pour une conférence aussi riche que passionnante.

Sur réservation uniquement. .

Domaine de Bois-Héroult 400 rue duu Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 64 24 85 domainedeboisheroult@gmail.com

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English : [Journées du patrimoine] A la découverte du XVIIème siècle et du costume historique au Domaine de Bois-Héroult

L’événement [Journées du patrimoine] A la découverte du XVIIème siècle et du costume historique au Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin