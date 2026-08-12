Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier Maison Forte des Allinges Saint-Quentin-Fallavier

Informations pratiques

Saint-Quentin-Fallavier

Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier

Maison Forte des Allinges 59 rue du lac Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

16h visite commentée De la bâtie à la Maison Forte des Allinges, trois siècles d’évolution architecturale

Durée 1h

Gratuit

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Maison Forte des Allinges 59 rue du lac Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 patrimoine@sqf38.fr

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English :

4:00 p.m.: Guided tour: From the ‘B%E2tie’ to the Maison Forte des Allinges: Three Centuries of Architectural Evolution

Duration: 1 hour

Free

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère