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AGENDA · Saint-Quentin-Fallavier

Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier Maison Forte des Allinges Saint-Quentin-Fallavier

samedi 19 septembre 2026 · Maison Forte des Allinges · Saint-Quentin-Fallavier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Maison Forte des Allinges
Adresse
59 rue du lac
Ville
38070 Saint-Quentin-Fallavier
Département
Isère
Tarif

Saint-Quentin-Fallavier

Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier

Maison Forte des Allinges 59 rue du lac Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

16h visite commentée De la bâtie à la Maison Forte des Allinges, trois siècles d’évolution architecturale
Durée 1h
Gratuit
  .

Maison Forte des Allinges 59 rue du lac Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00  patrimoine@sqf38.fr

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English :

4:00 p.m.: Guided tour: From the ‘B%E2tie’ to the Maison Forte des Allinges: Three Centuries of Architectural Evolution
Duration: 1 hour
Free

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère

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