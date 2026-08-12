Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier Maison Forte des Allinges Saint-Quentin-Fallavier
dimanche 20 septembre 2026 · Maison Forte des Allinges · Saint-Quentin-Fallavier
Informations pratiques
Saint-Quentin-Fallavier
Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier
Maison Forte des Allinges 59 rue du lac Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées européennes du patrimoine.
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Maison Forte des Allinges 59 rue du lac Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 patrimoine@sqf38.fr
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English :
European Heritage Days.
L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère