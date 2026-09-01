samedi 19 septembre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne

AGENDA · Tuffé Val de la Chéronne

AGENDA · Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame

Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information, de l’abbaye, des jardins et des expositions, samedi et dimanche de 14h à 17h30.

Animations inventaires participatifs des patrimoines locaux en péril (naturels, culturels, artisanaux…) à préserver.

Visite guidée de l’église de Saint-Hilaire-le-Lierru (horaire à préciser). .

Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude