Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame Tuffé Val de la Chéronne
samedi 19 septembre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame
Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information, de l’abbaye, des jardins et des expositions, samedi et dimanche de 14h à 17h30.
Animations inventaires participatifs des patrimoines locaux en péril (naturels, culturels, artisanaux…) à préserver.
Visite guidée de l’église de Saint-Hilaire-le-Lierru (horaire à préciser). .
Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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