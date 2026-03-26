Quel Spectacle

Le Domaine, 813 Chemin du Domaine Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-09-11

Exposition d’environ 60 costumes de théâtre et créations artistiques contemporaines. Visite libre (3 £) ou guidée (4 £) . Billetterie https://musiqueetcomedie.fr. Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30, les mercredis et jeudis sur rendez vous. .

Le Domaine, 813 Chemin du Domaine Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 35 90 88 35

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English :

L’événement Quel Spectacle Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude