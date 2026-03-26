Quel Spectacle Tuffé Val de la Chéronne

Quel Spectacle Tuffé Val de la Chéronne vendredi 11 septembre 2026.

Quel Spectacle

Le Domaine, 813 Chemin du Domaine Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-09-11

Exposition d’environ 60 costumes de théâtre et créations artistiques contemporaines. Visite libre (3 £) ou guidée (4 £) . Billetterie https://musiqueetcomedie.fr. Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30, les mercredis et jeudis sur rendez vous.   .

Le Domaine, 813 Chemin du Domaine Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 35 90 88 35 

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English :

L’événement Quel Spectacle Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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