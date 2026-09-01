Journées du Patrimoine Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne
samedi 19 septembre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Journées du Patrimoine Ancienne gare de Tuffé
Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Expositions permanentes “Paysage en R’évolution” et “Tuffé, une minute d’arrêt, histoire d’une gare de l’ancienne ligne Mamers-Saint-Calais” visites libres samedi et dimanche de 14h à 17h30.
Parcours-découverte du village disponible à l’abbaye et à l’ancienne gare. Signalétique patrimoniale dans le bourg .
Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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