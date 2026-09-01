Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Journées du Patrimoine Ancienne gare de Tuffé

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Expositions permanentes “Paysage en R’évolution” et “Tuffé, une minute d’arrêt, histoire d’une gare de l’ancienne ligne Mamers-Saint-Calais” visites libres samedi et dimanche de 14h à 17h30.

Parcours-découverte du village disponible à l’abbaye et à l’ancienne gare. Signalétique patrimoniale dans le bourg .

Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude