Journées du patrimoine Arès
Journées du patrimoine Arès samedi 19 septembre 2026.
Arès
Journées du patrimoine
Arès Gironde
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les maisons typiques avec galeries soutenues par des colonnes en fer.
Tout public Tarif 75 €/ personne. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 60 51
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English : Journées du patrimoine
L’événement Journées du patrimoine Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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