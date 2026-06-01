Arès

Journées du patrimoine

Arès Gironde

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les maisons typiques avec galeries soutenues par des colonnes en fer.

Tout public Tarif 75 €/ personne. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 60 51

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès