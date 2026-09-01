Informations pratiques

Cabestany

JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER CREATION D’UNE BRODERIE D’UNE FLEUR MÉDIÉVAL

Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous aimez créer ou souhaitez simplement vous initier à la création ? Cet atelier est fait pour vous !

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Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr

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English :

Do you enjoy creating, or would you just like to give it a try? This workshop is perfect for you!

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER CREATION D’UNE BRODERIE D’UNE FLEUR MÉDIÉVAL Cabestany a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME