JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER CREATION D’UNE BRODERIE D’UNE FLEUR MÉDIÉVAL Cabestany
samedi 19 septembre 2026 · Cabestany
Informations pratiques
Cabestany
JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER CREATION D’UNE BRODERIE D’UNE FLEUR MÉDIÉVAL
Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Vous aimez créer ou souhaitez simplement vous initier à la création ? Cet atelier est fait pour vous !
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Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
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English :
Do you enjoy creating, or would you just like to give it a try? This workshop is perfect for you!
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER CREATION D’UNE BRODERIE D’UNE FLEUR MÉDIÉVAL Cabestany a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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