UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mesnils-sur-Iton

Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers Château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Hellenvilliers · Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Château d'Hellenvilliers
Adresse
2 rue de l'ancienne mairie
Ville
27240 Mesnils-sur-Iton
Département
Eure
Tarif

Mesnils-sur-Iton

Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers

Château d’Hellenvilliers 2 rue de l’ancienne mairie Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le château d’Hellenvilliers ouvre ses portes.
Visite guidée des extérieurs et d’une partie des intérieurs.
Tarif 4 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans.
–> Samedi et dimanche de 14h à 18h   .

Château d’Hellenvilliers 2 rue de l’ancienne mairie Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 6 80 24 31 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers

L’événement Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure

À voir aussi à Mesnils-sur-Iton (Eure)