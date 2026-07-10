Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers Château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Mesnils-sur-Iton

Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers

Château d’Hellenvilliers 2 rue de l’ancienne mairie Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le château d’Hellenvilliers ouvre ses portes.

Visite guidée des extérieurs et d’une partie des intérieurs.

Tarif 4 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans.

–> Samedi et dimanche de 14h à 18h .

Château d’Hellenvilliers 2 rue de l’ancienne mairie Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 6 80 24 31 00

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English : Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers

L’événement Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure