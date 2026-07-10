Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers Château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Hellenvilliers · Mesnils-sur-Iton
Informations pratiques
Mesnils-sur-Iton
Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers
Château d’Hellenvilliers 2 rue de l’ancienne mairie Mesnils-sur-Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le château d’Hellenvilliers ouvre ses portes.
Visite guidée des extérieurs et d’une partie des intérieurs.
Tarif 4 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans.
–> Samedi et dimanche de 14h à 18h .
Château d’Hellenvilliers 2 rue de l’ancienne mairie Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 6 80 24 31 00
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English : Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers
L’événement Journées du Patrimoine au château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure