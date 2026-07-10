Journées du patrimoine Visite guidée des extérieurs du château de Chambray Gouville Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Mesnils-sur-Iton

Journées du patrimoine Visite guidée des extérieurs du château de Chambray

Gouville Domaine de Chambray Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Chambray et son vaste domaine ont été donné en 1944 par le dernier Marquis de Chambray au Ministère de l’Agriculture. Le corps principal du bâtiment date des 16eme et 17eme siècles.

Visite guidée sur l’historique du domaine et de ses extérieurs

–> Samedi 19 à 14h et 15h30 (durée 1h30).

Visite libre de 14h à 17h.

Gratuit. .

Gouville Domaine de Chambray Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 6 40 29 77 32

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English : Journées du patrimoine Visite guidée des extérieurs du château de Chambray

L’événement Journées du patrimoine Visite guidée des extérieurs du château de Chambray Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure