Jeu : visite éducative de l’église, Eglise Sainte-Radegonde, Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Jeu : visite éducative de l’église 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Radegonde Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’église de Morainville. La commune de Mesnils-sur-Iton vous propose une visite ludique et éducative pour toute la famille.

En parallèle, découvrez l’exposition des photos du Concours-Photo Amateur de la commune 2026 et votez pour votre photo Coup de cœur. La photo ayant reçu le plus de votes sera recevra un prix spécial Coup de cœur du public.

Eglise Sainte-Radegonde 2 rue des tilleuls, Buis-sur-Damville, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Buis-sur-Damville Eure Normandie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’église de Morainville grâce à des activités proposants une visite ludique et éducative pour toute la famille.

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