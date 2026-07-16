Visite guidée des extérieurs, Château de Chambray, Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Chambray Eure

Durée 1h30, départs des visites à 14h et 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte des extérieurs du château de Chambray et de l’histoire de la famille de Chambray.

Château de Chambray Impasse du Château de Chambray, 27240 Mesnils-sur-Iton, France Mesnils-sur-Iton 27240 Gouville Eure Normandie +33232321717 https://www.normandie-sud-tourisme.fr/patrimoine-culturel/domaine-de-chambray Entre Conches-en-Ouche et Verneuil-sur-Avre, découvrez le Château de Chambray et son ensemble de bâtiments seigneuriaux. Le corps principal du bâtiment date des XVIe et XVIIIe siècles. Du XVe, ne subsiste que la poterne d’entrée et la chapelle. L’ensemble fut remanié au XIXe siècle par Jacques de Chambray. Autour du château, se trouvent un colombier, un ancien pressoir, un arboretum, un parc de 32 ha, dans lequel une petite chartreuse a été édifiée en 1740. Le château a été donné en 1944 par le dernier Marquis de Chambray au Ministère de l’Agriculture. Aujourd’hui, le domaine abrite un lycée agricole et un centre de formation.

Accès libre à l’extérieur du domaine et ses dépendances.

Visites guidées de son potager, du mercredi au dimanche en juillet et aout et les mercredis vendredi et samedi après-midi en septembre et octobre. Horaires disponibles sur le site internet du CREE Chambray. Parking gratuit.

Découverte des extérieurs du château de Chambray et de l’histoire de la famille de Chambray.

©CREE Lycée de Chambray