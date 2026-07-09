Journées du patrimoine visite ludique de l’église Sainte Radegonde de Morainville Buis-sur-Damville Mesnils-sur-Iton

Informations pratiques

Mesnils-sur-Iton

Journées du patrimoine visite ludique de l’église Sainte Radegonde de Morainville

Buis-sur-Damville 2 rue des tilleuls Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’église de Morainville. La commune de Mesnils-sur-Iton vous propose une visite ludique et éducative pour toute la famille.

En parallèle, découvrez l’exposition des photos du Concours-Photo Amateur de la commune 2026 et votez pour votre photo Coup de cœur. La photo ayant reçu le plus de votes sera recevra un prix spécial Coup de cœur du public.

–> Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h .

Buis-sur-Damville 2 rue des tilleuls Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie

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English : Journées du patrimoine visite ludique de l’église Sainte Radegonde de Morainville

L’événement Journées du patrimoine visite ludique de l’église Sainte Radegonde de Morainville Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure