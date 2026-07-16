Journées du patrimoine au Château Fort de Guise, Château fort de Guise, Guise

Informations pratiques

Journées du patrimoine au Château Fort de Guise 19 et 20 septembre Château fort de Guise Aisne

Tarif plein = 4 euros (au lieu de 8) ; Tarif réduit = 3 euros (au lieu de 6, – de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée) ; Gratuit = – de 6 ans. Les bénéfices de la billetterie participent à l’entretien et la restauration du Château !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir !

Créé en 1952 pour le sauvetage du Château Fort de Guise, le Club du Vieux Manoir est une association nationale loi 1901 à but non lucratif, d’Education Populaire et Reconnue d’Utilité Publique. Elle est agréée par les Ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, de l’Education Nationale et de l’Intérieur.

Au cours de votre visite du Château vous découvrirez aussi l’histoire de notre association dont les chantiers de jeunes bénévoles qu’elle organise pour la restauration du site entrent parfaitement dans la thématique 2026 des JEP : Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer !

Le Club du Vieux Manoir c’est d’abord une façon de penser. Celle de vouloir apprendre et transmettre. Celle de rencontrer et de partager. Celle de s’émanciper individuellement et de prendre part collectivement. Celle d’être véritablement acteur et non simplement consommateur des activités réalisées. Celle de faire véritablement et par soi-même les activités. Celle du goût de l’effort, de la confrontation à la difficulté et finalement de la satisfaction d’avoir réussi ce que l’on ne savait pas faire ou dont on ne se pensait pas forcément capable : )

Château fort de Guise Allee Maurice Duton, 02120 Guise, France Guise 02120 Aisne Hauts-de-France 0323611176 https://chateaudeguise.fr Guise, verrou sur la vallée de l’Oise, doit à sa situation géographique d’être, du Xe au XXe siècle, une forteresse au cœur des événements européens, rattachée aux grands du royaume.

À l’imposant château fort médiéval dominé par le donjon millénaire, les célèbres Ducs de Guise feront succéder au XVIe siècle une des plus grandes places fortes bastionnées du nord de l’Europe. Son étonnante modernité lui vaudra l’attention de Vauban, l’architecte militaire de Louis XIV. Le Château de Guise va ainsi devenir une forteresse de 17 hectares, ceinturée à l’époque par plus d’1.5 km de remparts ; 4 hectares de douves assuraient la défense du site et le rendaient quasiment imprenable.

Mais à partir de la guerre de 1870, les défenses se révèlent obsolètes face au développement de l’artillerie. Le site devient alors un lieu de casernement pour l’armée française, jusqu’au début du XXe siècle.

Lorsque cessent les tumultes de la Première Guerre mondiale, le Château Fort de Guise est ruiné, bombardé, mais il est loin d’être anéanti : son architecture demeure bien lisible sur la colline, dominant encore la ville.

Le Club du Vieux Manoir, fondé en 1952 est une association de jeunes bénévoles qui va œuvrer à la sauvegarde, à la restauration et à l’animation du Château Fort. Petit parking au bas de la Porte Ducale (porte d’entrée du Château)

Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes…

©clubduvieuxmanoir