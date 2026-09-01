Informations pratiques

Milizac-Guipronvel

Journées du patrimoine au manoir de Keranflec’h

Milizac-Guipronvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le manoir de Keranflec’h ouvrira ses portes.

Le public pourra découvrir l’histoire du manoir lors de visites guidées et commentées. Ces visites permettront notamment d’entrer dans la chapelle, de découvrir le pigeonnier ainsi que quelques pièces remarquables du manoir.

Cette année, la visite guidée du manoir sera proposée au tarif de 5 € pour les personnes de plus de 10 ans. Aucune visite libre du manoir et de la chapelle ne sera admise. Il est conseillé de prévoir une arrivée 10 minutes avant le début de la visite.

Nouveauté 2026 vous pourrez également faire un tour en barque sur l’étang, accompagné d’un guide, pour découvrir le domaine autrement. Chaque tour accueillera jusqu’à quatre personnes. Des gilets de sauvetage seront fournis. Tarif 5 € par personne.

Une promenade botanique autour de l’étang sera également proposée. Vous pourrez découvrir la faune et la flore locales, les arbres remarquables ainsi que les deux lavoirs du domaine, récemment remis en état par les membres de l’association des Compagnons de Keranflec’h. Cette randonnée sera gratuite. Prévoyez des chaussures fermées.

Certaines parties du domaine seront accessibles en visite libre, notamment le pigeonnier et les lavoirs.

Des jeux en bois, ainsi qu’une buvette proposant des boissons et des douceurs sucrées, seront également proposées.

Les places pour les visites étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance sur le site

www.domainedekeranflech.fr/journees-du-patrimoine-2026/

L’accès au domaine reste gratuit. Vos dons contribueront à la préservation du site et permettront peut-être, un jour, de restaurer la cloche (en cours) et l’intérieur de la chapelle. .

Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 87 68 84 45

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English :

L’événement Journées du patrimoine au manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE