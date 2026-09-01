JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MAS DE SAPORTA Lattes

Informations pratiques

Lattes

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MAS DE SAPORTA

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 2 – 2 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, plongez au coeur de 400 ans d’histoire et de saveurs de l’AOP Languedoc, le samedi 19 septembre 2026

Et si, pour une fois, l’Histoire ne se visitait pas… mais se vivait ?

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, plongez au coeur de 400 ans d’histoire et de saveurs de l’AOP Languedoc, le samedi 19 septembre 2026

Et si, pour une fois, l’Histoire ne se visitait pas… mais se vivait ?

Le Secret de Saporta

un jeu de piste immersif au cœur du patrimoine viticole languedocien, une aventure collaborative où réflexion, observation et esprit d’équipe seront les clés de la réussite!

Bien plus qu’une simple visite, cette aventure immersive transforme les participants en véritables explorateurs du patrimoine.

Un parcours spécialement adapté aux familles avec enfants sera également proposé!

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte.

SYNOPSIS

Au XVIᵉ siècle, Antoine de Saporta, médecin de grande renommée, aurait découvert un savoir ancestral permettant de vivre longtemps et en parfaite santé. Soucieux de préserver ce précieux secret, il le dissimule dans un coffre exceptionnel, protégé par une succession d’énigmes.

Au fil des générations, chacun des héritiers de la famille Saporta enrichit le dispositif de nouveaux mécanismes et de nouveaux codes, rendant le mystère toujours plus complexe.

Aujourd’hui, à la faveur de récents travaux, ce coffre oublié refait surface.

Votre mission résoudre les énigmes, ouvrir le cryptex final… et découvrir le Secret de Saporta !

DEROULE DE LA JOURNEE

A 10h ou 14h ou 16h30 Jeu de piste Le secret de Saporta

Le jeu de piste se joue par équipe de 6 personnes maximum.

Pour chaque équipe, 1 sacoche mystère sera remise.

* Jeu de piste adultes sans enfants.

Equipes de 6 personnes maximum 2€/pers

* Jeu de piste enfants forfait famille 10€/famille

11h30 ou 15h45 Dégustation des sols (sur réservation)

Gratuite, réservation obligatoire

De 18h à 20h Dégustation de 3 cuvées L’AOP Languedoc + planches apéritives

25€/pers

Sur réservation .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44

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English :

As part of Heritage Days, immerse yourself in 400 years of history and flavors from the Languedoc AOP on Saturday, September 19, 2026

What if, for once, history weren’t just something to visit—but something to experience?

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MAS DE SAPORTA Lattes a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT MONTPELLIER