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AGENDA · L'Éguille

Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Jacques Daniel · L'Éguille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace culturel Jacques Daniel
Adresse
1 chemin Pré du Château
Ville
17600 L'Éguille
Département
Charente-Maritime
Tarif

L’Éguille

Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire

Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Balade découverte historique de L’Eguille.
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Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Historical Discovery Walk in L’Eguille.

L’événement Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire L’Éguille a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique