Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille

Informations pratiques

L’Éguille

Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire

Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Balade découverte historique de L’Eguille.

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Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Historical Discovery Walk in L’Eguille.

L’événement Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire L’Éguille a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique