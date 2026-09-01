Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Jacques Daniel · L'Éguille
Informations pratiques
L’Éguille
Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire
Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Balade découverte historique de L’Eguille.
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Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Historical Discovery Walk in L’Eguille.
L’événement Journées du Patrimoine Balade commentée L’Eguille à travers l’Histoire L’Éguille a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique