Journées du Patrimoine Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Journées du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Rue des Pères de l’observance Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine de Barbentane.

La Ville de Barbentane vous donne rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un programme riche, placé sous le signe des traditions et de la langue provençale, à l’occasion des journées du patrimoine.



Samedi 19 Septembre

9h30 Visite de Barbentane en provençal par Céline MARTEAU IMBERT des Pichots galapians Départ devant la poste.

10h à 12h et 14h à 16h Visite des jardins et parc du château entrée par la rue du château.

11h Sur le parvis du Château de Barbentane, présentation de costume traditionnel par la payse de France avec la participation des groupes folklorique de la Fédération Française des Arts et Traditions Populaires entrée par la rue du château

– Les Joyeux Mineurs de la Grand Combe

– Lou Ruban Esteven de St Etienne du Grès

– Rodo Osco Manesco d’Oraison

– Lei Bouscarlo de Marsiho de Marseille

– Canto Cigalo du Pontet

– Les enfants de l’Ouvèze de Sorgues

– Lei Ginesto de Sollies Pont

– Empi et Riaume de Romans sur Isère

– Lou Trelus de Vitrolles

– Li Cardelino de Bollène

– L’Escolo de la Tarasco de Tarascon

– Le Moulin de Bretoule de Barbentane

14h30 Spectacle folklorique au Théâtre de verdure du Château entrée nord (ancienne route de Boulbon).

16h30 Visite historique de l’église par Guy Fluchère.



Dimanche 20 Septembre

9h30 Visite de Barbentane en provençal par Céline MARTEAU IMBERT des Pichots galapians Départ devant la poste

10h à 12h et 14h à 16h Visite des jardins et parc du château entrée par la rue du château entrée nord (ancienne route de Boulbon)

10h à 12h et 14h à 16h Démonstrations de fenaison dans le parc du Château par les attelages des crinières d’Or de Thomas Baud

12h Repas camarguais (salade niçoise-gardianne de taureau-dessert) dans les jardins de Baron de Chabert 21 euros vin compris ticket en vente à la Mairie (à partir du 7 septembre). .

Rue des Pères de l’observance Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage Days in Barbentane.

L’événement Journées du Patrimoine Barbentane a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence