Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu Bibliothèque Hôtel Dieu Eu

Informations pratiques

Eu

Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu

Bibliothèque Hôtel Dieu 22 Rue de l’Abbaye Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ouverture de la bibliothèque dans l’Hôtel-Dieu le samedi de 10h à 11h30 et le dimanche de 10h à12h et de 14h à 18h ; visite libre des extérieurs de l’ancien hospice du XVIIe siècle.

Gratuit. .

Bibliothèque Hôtel Dieu 22 Rue de l’Abbaye Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

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English : Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu

L’événement Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu Eu a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers