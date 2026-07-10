Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu Bibliothèque Hôtel Dieu Eu
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Hôtel Dieu · Eu
Informations pratiques
Eu
Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu
Bibliothèque Hôtel Dieu 22 Rue de l’Abbaye Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ouverture de la bibliothèque dans l’Hôtel-Dieu le samedi de 10h à 11h30 et le dimanche de 10h à12h et de 14h à 18h ; visite libre des extérieurs de l’ancien hospice du XVIIe siècle.
Gratuit. .
Bibliothèque Hôtel Dieu 22 Rue de l’Abbaye Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
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English : Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu
L’événement Journées du Patrimoine | Biliothèque Hôtel Dieu Eu a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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