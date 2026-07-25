Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Chapelle St Lyphard et les extérieurs du Château

Rue du Château La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées, samedi et dimanche de 14h30 à 18h, toutes les heures (dernier départ à 17h30). .

Rue du Château La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Chapelle St Lyphard et les extérieurs du Château La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude