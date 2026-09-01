Informations pratiques

Dorlisheim

Journées du patrimoine Château de Brosses

103-105 Grand rue Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition de photographies et d’œuvres d’art, jeux en bois dans le parc du château

Découvrez le Château de Dorlisheim à travers 2 expositions

Machines à vapeur en modèle réduit

Au Caveau du Château de Dorlisheim, vous trouverez les machines à vapeur…. témoins d’une révolution industrielle d’un autre temps.

La vapeur a permis aux industries de fonctionner à un rythme plus rapide et avec une efficacité accrue. Elle a révolutionné les moyens de transport, notamment avec l’invention du train à vapeur et du bateau à vapeur.

Patrick Grandjean vous propose une animation dynamique autour de ces machines à vapeur…. en modèle réduit, bien sûr !

Les enfants pourront répondre à un quiz pédagogique fort instructif.

N’hésitez pas à venir vous plonger dans le début de cette ère de progrès technologique et économique qui a façonné notre monde moderne.

Libre et l’Art Sculptures en métal dans le Parc du Château

Christophe Welschinger exposera ses sculptures en métal dans le très beau parc du Château.

Chris Art parle de son art, sa passion, ses oeuvres, ses inspirations, ce qu’il en dit

. elles me parlent,

. elles me touchent,

. elles me charment,

. elles ramènent cette douceur dont j’ai besoin…. .

103-105 Grand rue Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est mairie@dorlisheim.fr

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English :

Exhibition of photographs and works of art, wooden games in the château grounds

L’événement Journées du patrimoine Château de Brosses Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig