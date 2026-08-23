Informations pratiques

Sainte-Gemme-la-Plaine

Journées du Patrimoine, Château de la Chevallerie

24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les propriétaires vous exposeront l’histoire du Logis de la Chevallerie et les grands travaux de restauration entrepris depuis presque 20 ans.

Visites guidées uniquement.

Les propriétaires vous exposeront près de 20 ans de travaux lourds pour sauver le Logis de la Chevallerie. Méthodologie de restauration, Respect de l’Histoire, de l’Environnement, création d’un jardin écoresponsable, ils partageront avec vous ce parcours de passionnés autour d’une promenade visite de la haute cour et du jardin.

La ferme florale

Depuis 2023, La Chevallerie cultive sur place une ferme florale en agriculture raisonnée. À partir de 2025, repartez avec un bouquet éco-responsable réalisé sur mesure, pour emporter un peu de ce cadre enchanteur chez vous. .

24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 27 94 contact@chateaudelachevallerie.com

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English :

The owners will explain the history of the Logis de la Chevallerie and the major restoration work undertaken over the last 20 years.

L’événement Journées du Patrimoine, Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud