Informations pratiques

Merville

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE MERVILLE

CHÂTEAU DE MERVILLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Merville propose une immersion dans l’histoire de la mobilité et de l’élégance avec l’événement Du sabot au moteur, tous les chevaux sont de sortie .

Dans le cadre majestueux du château et de son parc, les visiteurs pourront découvrir l’art de l’attelage traditionnel, des calèches d’époque ainsi qu’une exposition de voitures anciennes.

Les attelages seront visibles le samedi et le dimanche, tandis que l’exposition de voitures anciennes aura lieu uniquement le dimanche.

Le tarif comprend l’accès au château et au labyrinthe, ainsi qu’aux animations (réservation en ligne conseillée). .

CHÂTEAU DE MERVILLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, Merville Castle invites visitors to immerse themselves in the history of transportation and elegance with the event “From Clogs to Motors: All Horses Are Out for a Ride.”

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE MERVILLE Merville a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE