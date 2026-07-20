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AGENDA · Saint-Mars-la-Brière

Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière Saint-Mars-la-Brière

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Mars-la-Brière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue du château
Ville
72470 Saint-Mars-la-Brière
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Mars-la-Brière

Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière

Rue du château Saint-Mars-la-Brière Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées des extérieurs.
Accès PMR partiel   .

Rue du château Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 28 36 51 

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English :

L’événement Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois

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