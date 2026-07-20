Informations pratiques

Saint-Mars-la-Brière

Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière

Rue du château Saint-Mars-la-Brière Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées des extérieurs.

Accès PMR partiel .

Rue du château Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 28 36 51

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English :

L’événement Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois