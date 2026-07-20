AGENDA · Saint-Mars-la-Brière
Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière Saint-Mars-la-Brière
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Mars-la-Brière
Informations pratiques
Saint-Mars-la-Brière
Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière
Rue du château Saint-Mars-la-Brière Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites commentées des extérieurs.
Accès PMR partiel .
Rue du château Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 28 36 51
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English :
L’événement Journées du patrimoine Château de Saint-Mars-la-Brière Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois