Informations pratiques

Châtillon-sur-Colmont

Journées Du Patrimoine Châtillon Sur Colmont Fontaine Géhard

Fontaine Géhard Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’ancien ermitage et prieuré de Fontaine Géhard, à Châtillon sur Colmont Accueil et exposition commentée sur le site de l’un des plus importants ermitages du Maine au 11ème siècle. Présentation des activités de l’association.

Visite de l’ancien ermitage et prieuré de Fontaine Géhard, à Châtillon sur Colmont Accueil et exposition commentée sur le site de l’un des plus importants ermitages du Maine au XIe siècle.

Présentation des activités de l’association Châtillon Patrimoine pour la préservation et la promotion du patrimoine de la commune.

Fléchage depuis le bourg (prendre route de Géard, même direction que celle du Rallye Cross) ou depuis la Nationale 12 (entre La Forêt de Mayenne et Vautorte)

Egalement visite libre de l’Eglise St Martin le dimanche après-midi. .

Fontaine Géhard Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 16 52 69 30 chatillonpatrimoine@free.fr

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English :

Visit the former hermitage and priory of Fontaine Géhard, in Châtillon sur Colmont: Welcome and guided tour of the site of one of the most important hermitages in Maine in the 11th century. Presentation of the association’s activities.

L’événement Journées Du Patrimoine Châtillon Sur Colmont Fontaine Géhard Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-08-12 par Bocage Mayennais Tourisme