Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu
Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu dimanche 20 septembre 2026.
Eu
Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues
Place de Abbé Legris Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée.
Rendez-vous Place de l’Abbé Legris.
Réservation obligatoire.
Gratuit. .
Place de Abbé Legris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 43 26 81 archeo@ville-eu.fr
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English : Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues
L’événement Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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