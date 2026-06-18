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Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu

Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Place de Abbé Legris

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Eu

Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues

Place de Abbé Legris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée.
Rendez-vous Place de l’Abbé Legris.
Réservation obligatoire.
Gratuit.   .

Place de Abbé Legris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 43 26 81  archeo@ville-eu.fr

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English : Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues

L’événement Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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