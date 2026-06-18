Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu dimanche 20 septembre 2026.

Eu

Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues

Place de Abbé Legris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée.

Rendez-vous Place de l’Abbé Legris.

Réservation obligatoire.

Gratuit. .

Place de Abbé Legris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 43 26 81 archeo@ville-eu.fr

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English : Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues

L’événement Journées du Patrimoine | Circuit L’histoire de la ville d’Eu à travers les noms des rues Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers