Journées du Patrimoine Conservatoire du machinisme agricole Velesmes-Échevanne
samedi 19 septembre 2026 · Velesmes-Échevanne
Informations pratiques
Velesmes-Échevanne
Journées du Patrimoine Conservatoire du machinisme agricole
15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir une incroyable collection de tracteurs et matériels agricoles, des automobiles, des motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes ainsi que des camions civils et militaires en extérieur.
Vous pourrez également fabriquer du jus de pommes et déguster de bonnes gaufres à l’ancienne. .
15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 87 18 04 remyrougeol@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Conservatoire du machinisme agricole
L’événement Journées du Patrimoine Conservatoire du machinisme agricole Velesmes-Échevanne a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY