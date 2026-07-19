Journées du Patrimoine Construire une église au XIe siècle Blaison-Saint-Sulpice
samedi 19 septembre 2026 · Blaison-Saint-Sulpice
Informations pratiques
Blaison-Saint-Sulpice
Journées du Patrimoine Construire une église au XIe siècle
Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine 2026 à Blaison Saint-Sulpice
Qui décide ? Qui finance ? Qui sont les bâtisseurs ? Comment sont-ils formés ? Comment sont-ils organisés ? Quels modèles architecturaux suivent-ils ?
Quelle symbolique respectent-ils ? Comment parviennent-ils à ériger de tels édifices alors que la plupart ne savent ni lire, ni écrire et très peu compter ?
Public assis Durée 1h30 Participation libre au profit de Vive Saint-Aubin (www.vive-st-aubin.com)
Contact philippe.sachetti@gmail.com .
Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire philippe.sachetti@gmail.com
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English :
During Heritage Days 2026: The Saint-Sulpice Coat of Arms
L’événement Journées du Patrimoine Construire une église au XIe siècle Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages