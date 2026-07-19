Informations pratiques

Blaison-Saint-Sulpice

Journées du Patrimoine Construire une église au XIe siècle

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2026 à Blaison Saint-Sulpice

Qui décide ? Qui finance ? Qui sont les bâtisseurs ? Comment sont-ils formés ? Comment sont-ils organisés ? Quels modèles architecturaux suivent-ils ?

Quelle symbolique respectent-ils ? Comment parviennent-ils à ériger de tels édifices alors que la plupart ne savent ni lire, ni écrire et très peu compter ?

Public assis Durée 1h30 Participation libre au profit de Vive Saint-Aubin (www.vive-st-aubin.com)

Contact philippe.sachetti@gmail.com .

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire philippe.sachetti@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During Heritage Days 2026: The Saint-Sulpice Coat of Arms

L’événement Journées du Patrimoine Construire une église au XIe siècle Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages