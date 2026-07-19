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AGENDA · Blaison-Saint-Sulpice

Journées du Patrimoine Les Stalles de Blaison, délicieusement barbares Blaison-Saint-Sulpice

samedi 19 septembre 2026 · Blaison-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
49320 Blaison-Saint-Sulpice
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Blaison-Saint-Sulpice

Journées du Patrimoine Les Stalles de Blaison, délicieusement barbares

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des JOurnées du Patrimoine, venez découvrir les Stalles de la collégiale Saint-Aubin de Blaison
Les Stalles de la collégiale Saint-Aubin de Blaison constitue un ensemble exceptionnels de 40 sièges de la fin du XIVe siècle
Ce mobilier est richement orné de près de 200 sculptures dont un grand nombre de visages caricaturaux et de monstres du bestiaire médiéval, dernières expressions des temps dits barbares avant la Renaissance.

Samedi 19 septembre 18h
Public assis Durée 1h30 Participation libre au profit de Vive Saint-Aubin (www.vive-st-aubin.com)
Contact philippe.sachetti@gmail.com   .

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire   philippe.sachetti@gmail.com

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English :

During Heritage Days, come discover the choir stalls at the Saint-Aubin Collegiate Church in Blaison

L’événement Journées du Patrimoine Les Stalles de Blaison, délicieusement barbares Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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