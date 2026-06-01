JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS Argelès-sur-Mer
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS Argelès-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Argelès-sur-Mer
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Entre contes et histoire, venez suivre nos guides dans le cadre privilégié du parc de Valmy pour découvrir l’Histoire et les histoires locales.
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Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74
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English :
Come and follow our guides in the privileged setting of Valmy Park to discover local history and stories.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT D’ ARGELES SUR MER