Argelès-sur-Mer

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS

Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Entre contes et histoire, venez suivre nos guides dans le cadre privilégié du parc de Valmy pour découvrir l’Histoire et les histoires locales.

.

Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and follow our guides in the privileged setting of Valmy Park to discover local history and stories.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT D’ ARGELES SUR MER