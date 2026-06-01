Argelès-sur-Mer

LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle de Flamenco avec musiciens de Barcelone en direct

Chorégraphies et mise en scène de Johanna Modica Ruta

Buvette durant l’entracte

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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 89 53 86 flamenco.argeles66@gmail.com

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English :

Flamenco show with live musicians from Barcelona

Choreography and direction by Johanna Modica Ruta

Refreshment bar during intermission

L’événement LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par OT D’ ARGELES SUR MER