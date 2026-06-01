LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer
LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Argelès-sur-Mer
LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Spectacle de Flamenco avec musiciens de Barcelone en direct
Chorégraphies et mise en scène de Johanna Modica Ruta
Buvette durant l’entracte
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 89 53 86 flamenco.argeles66@gmail.com
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English :
Flamenco show with live musicians from Barcelona
Choreography and direction by Johanna Modica Ruta
Refreshment bar during intermission
L’événement LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par OT D’ ARGELES SUR MER
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