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LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer

LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer

LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Adresse : 24 Avenue Molière

Ville : 66700 Argelès-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Argelès-sur-Mer

LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Spectacle de Flamenco avec musiciens de Barcelone en direct
Chorégraphies et mise en scène de Johanna Modica Ruta
Buvette durant l’entracte
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 89 53 86  flamenco.argeles66@gmail.com

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English :

Flamenco show with live musicians from Barcelona
Choreography and direction by Johanna Modica Ruta
Refreshment bar during intermission

L’événement LUNA MORA-VOYAGE FLAMENCO AUX COULEURS D’ORIENT Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par OT D’ ARGELES SUR MER

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