Authieux-Ratiéville

Journées du patrimoine de Pays

Rue de l’Église Authieux-Ratiéville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Pour la journée du patrimoine de Pays, l’association des amis du Patrimoine des Authieux-Ratiéville vous a concocté une après-midi riche en histoire.

De 14h à 16h Partez à la découverte de l’histoire du village en suivant les panneaux de l’association Histoire et Patrimoine du Haut Cailly lors d’une randonnée.

Rendez-vous sur le parking de la mairie pour le départ.

De 14h à 16h30 Visite libre ou commentée de l’église Saint Thomas de Cantorbéry vous est proposé.

Et à 17h le Trio Âme-Son fera un concert à l’intérieur de l’église accompagner du trompettiste Julien Ecrepont. .

Rue de l’Église Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie aap.authieuxratieville@gmail.com

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English : Journées du patrimoine de Pays

L’événement Journées du patrimoine de Pays Authieux-Ratiéville a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin