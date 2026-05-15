Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole Velesmes-Échevanne
Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole Velesmes-Échevanne vendredi 26 juin 2026.
Velesmes-Échevanne
Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole
Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Venez découvrir une incroyable collection de tracteurs et matériels agricoles, des automobiles, des
motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes ainsi que des camions civils et militaires, une magnifique collection de
machines à coudre et quelques reconstitutions d’ateliers tels que la forge, la saboterie, la menuiserie, la laiterie…
Projection en boucle de films documentaires sur la vie dans nos campagnes autrefois..
– Buvette sur place.
Accès libre pour les expositions en extérieur
Accès payant au musée aux tarifs habituels .
Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 87 18 04 remyrougeol@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole Velesmes-Échevanne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY