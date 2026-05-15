Velesmes-Échevanne

Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole

Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Venez découvrir une incroyable collection de tracteurs et matériels agricoles, des automobiles, des

motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes ainsi que des camions civils et militaires, une magnifique collection de

machines à coudre et quelques reconstitutions d’ateliers tels que la forge, la saboterie, la menuiserie, la laiterie…

Projection en boucle de films documentaires sur la vie dans nos campagnes autrefois..

– Buvette sur place.

Accès libre pour les expositions en extérieur

Accès payant au musée aux tarifs habituels .

Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 87 18 04 remyrougeol@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Conservatoire du machinisme agricole Velesmes-Échevanne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY