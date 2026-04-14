Visite au musée pour les Journées du Patrimoine de Pays, Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois, Velesmes-Échevanne

Visite au musée pour les Journées du Patrimoine de Pays 26 – 28 juin Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois Haute-Saône

Entrée du musée payante selon tarifs en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Bienvenue au Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois

C’est au terme de plus soixante années de prospection et de volonté, qu’un enfant du pays M. Pierre ROUGEOL a rassemblé un grand nombre de machines agricoles, véhicules en tous genres et outils utilisés jadis dans nos campagnes

La démarche de Pierre, était de sauver ces matériels de la destruction en les rachetant à leur propriétaire, quand ceux si ne faisaient pas l’objet de don.

C’est en juin 2005 que c’est ouvert au public, au 15, Rue de l’Hermitage à VELESMES (Haute-Saône), le Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois et que l’association du même nom a vu le jour. Actuellement elle compte une vingtaine de membres.

Son nom n’a pas été choisi par hasard. Il résume à lui seul la grande diversité des matériels qu’il renferme et informe le visiteur sur sa fonction de conservation de ces trésors pour la postérité.

Nous vous invitons à découvrir, une impressionnante collection de matériels retraçant la vie de nos campagnes au début du siècle dernier; mais également des véhicules automobiles, des motocyclettes, cyclomoteurs ainsi que bicyclettes et quelques véhicules militaires.

S ‘y trouve également des reconstitutions d’ateliers, tels que maréchal ferrant, mécanicien, forgeron, bourrelier, laiterie et fromagerie.

Vous y découvrirez également une saboterie, un atelier de menuiserie et une collection de machines à coudre.

Su place un bar est à votre disposition

https://www.conservatoiredumachinismeagricoledevelesmes.fr

Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois 15 rue de l’Hermitage, 70100 VELESMES Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0680871804 »}, {« type »: « email », « value »: « remyrougeol@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.conservatoiredumachinismeagricoledevelesmes.fr »}]

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