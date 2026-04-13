Journées du patrimoine de pays, Village de l’an mil, Melrand
Journées du patrimoine de pays, Village de l’an mil, Melrand dimanche 28 juin 2026.
Journées du patrimoine de pays Dimanche 28 juin, 13h30 Village de l’an mil Morbihan
Tarif habituel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
Installé sur un plateau, le village de Lann Gouh en MELRAND a vu ses habitants occupé un terroir qu’ils ont façonné pendant 6 siècles. La rivière qui coulait en contrebas de leur village n’est plus guère visitée aujourd’hui. Nous proposons, lors de cet événement national, d’aller en découvrir les tours et les détours. Bottes indispensables car les lieux sont humides !
Village de l’an mil 1, Lann Gouh 56310 MELRAND Melrand 56310 Morbihan Bretagne
En plus de la visite habituelle du site, nous invitons à découvrir la rivière qui, par ses tours et détours, alimentait les villageois du Moyen-Age en eau ! Bottes indispensables ! Moyen-Age – Village – Rivière
Village de l’an mil de MELRAND (56)
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