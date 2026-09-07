Journées du Patrimoine – Découverte de l’Abbaye de Trois-Fontaines, Abbaye de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Trois-Fontaines · Trois-Fontaines-l'Abbaye
Informations pratiques
Journées du Patrimoine – Découverte de l’Abbaye de Trois-Fontaines Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de Trois-Fontaines Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
À L’ABBAYE DE TROIS-FONTAINES.
Au programme – 20 septembre de 14h à 18h :
Visite guidée Botanique & Historique du parc de l’abbaye à 15h (Libre participation – Boîte à dons). Durée de la visite : environ 2h.
Visite libre de l’abbaye. Découvrez ou redécouvrez en visite libre ce patrimoine cistercien fondé il y a 900 ans par Bernard de Clairvaux. Ne manquez pas les vestiges de l’église abbatiale érigée au XIIe siècle. Entrée gratuite. Possibilité de se procurer la plaquette Guide du Visiteur : 1€.
Visite du Musée du Vélo. De l’ancestrale draisienne, en passant par le fameux grand-bi, vivez une belle échappée en découvrant l’évolution de la petite reine à travers les 200 vélos que compte la collection du Musée du Vélo et aux autres affiches et accessoires insolites (Tarifs Musée du Vélo : Adulte 3€ / Enfant 2€).
Buvette sur place.
Renseignements :
Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines
abbayetroisfontaines@gmail.com
Infos pratiques :
Abbaye de Trois-Fontaines
Place du Château
51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE
www.abbayedetroisfontaines.com
Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est [{« link »: « mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com »}, {« link »: « http://www.abbayedetroisfontaines.com »}]
Journées du Patrimoine
Aurélie Boileau