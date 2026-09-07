Journées du Patrimoine – Découverte de l’Abbaye de Trois-Fontaines, Abbaye de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye

Informations pratiques

Journées du Patrimoine – Découverte de l’Abbaye de Trois-Fontaines Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de Trois-Fontaines Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

À L’ABBAYE DE TROIS-FONTAINES.

Au programme – 20 septembre de 14h à 18h :

Visite guidée Botanique & Historique du parc de l’abbaye à 15h (Libre participation – Boîte à dons). Durée de la visite : environ 2h.

Visite libre de l’abbaye. Découvrez ou redécouvrez en visite libre ce patrimoine cistercien fondé il y a 900 ans par Bernard de Clairvaux. Ne manquez pas les vestiges de l’église abbatiale érigée au XIIe siècle. Entrée gratuite. Possibilité de se procurer la plaquette Guide du Visiteur : 1€.

Visite du Musée du Vélo. De l’ancestrale draisienne, en passant par le fameux grand-bi, vivez une belle échappée en découvrant l’évolution de la petite reine à travers les 200 vélos que compte la collection du Musée du Vélo et aux autres affiches et accessoires insolites (Tarifs Musée du Vélo : Adulte 3€ / Enfant 2€).

Buvette sur place.

Renseignements :

Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines

abbayetroisfontaines@gmail.com

Infos pratiques :

Abbaye de Trois-Fontaines

Place du Château

51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE

www.abbayedetroisfontaines.com

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est [{« link »: « mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com »}, {« link »: « http://www.abbayedetroisfontaines.com »}]

Journées du Patrimoine

Aurélie Boileau