Journées du Patrimoine Découverte de l’arboretum du château Bagnoles de l’Orne Normandie

Jean-Pierre, l’homme qui murmurait à l’oreille des arbres !

Ancien paysagiste passionné, Jean-Pierre a grandi en faisant du parc du château de Bagnoles de l’Orne Normandie son terrain de jeux. Aujourd’hui, il vous embarque pour une balade Greeter où ses anecdotes feuillues et ses secrets botaniques donnent une toute nouvelle dimension à votre visite. Car pour lui, cet arboretum est plus qu’un simple décor nature, c’est une bibliothèque à ciel ouvert où chaque arbre a son histoire à raconter. Alors, prêt à tendre l’oreille ?

Une visite Greeter, c’est quoi ?

Qui mieux qu’un habitant pour vous faire découvrir sa ville autrement ? C’est tout l’esprit des visites Greeters. Rencontre, partage et convivialité sont au cœur de ces balades où passion et anecdotes locales se mêlent pour une découverte unique et authentique.

Max 6 personnes Réservation jusqu’à 11h30 le jour même Rendez-vous devant le château, côté fontaine .

