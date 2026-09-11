Informations pratiques

Saint-Génis-des-Fontaines

JOURNEES DU PATRIMOINE DECOUVERTE DU CLOITRE ET ATELIERS

13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire à travers une visite commentée du cloître et de l’abbatiale et profitez d’animations originales proposées par des passionnés du patrimoine local.

Accueil du cloître, départ des visites à 10h30, 14h et 16h.

Possibilité de visiter le site en autonomie de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

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13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

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English :

Immerse yourself in history with a guided tour of the cloister and abbey church, and enjoy original events put on by local heritage enthusiasts.

Cloister reception area, tours depart at 10:30am, 2pm and 4pm.

Self-guided tours from 9:30am to 12pm and from 2pm to 6pm.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE DECOUVERTE DU CLOITRE ET ATELIERS Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE