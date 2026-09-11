JOURNEES DU PATRIMOINE DECOUVERTE DU CLOITRE ET ATELIERS Saint-Génis-des-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Génis-des-Fontaines
Informations pratiques
Saint-Génis-des-Fontaines
JOURNEES DU PATRIMOINE DECOUVERTE DU CLOITRE ET ATELIERS
13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire à travers une visite commentée du cloître et de l’abbatiale et profitez d’animations originales proposées par des passionnés du patrimoine local.
Accueil du cloître, départ des visites à 10h30, 14h et 16h.
Possibilité de visiter le site en autonomie de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
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13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
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English :
Immerse yourself in history with a guided tour of the cloister and abbey church, and enjoy original events put on by local heritage enthusiasts.
Cloister reception area, tours depart at 10:30am, 2pm and 4pm.
Self-guided tours from 9:30am to 12pm and from 2pm to 6pm.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE DECOUVERTE DU CLOITRE ET ATELIERS Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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