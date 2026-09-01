Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger rue Cazal Sarreguemines
dimanche 20 septembre 2026 · rue Cazal · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger
rue Cazal Pavillon De Geiger Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Pavillon de Geiger, folie bourgeoise du directeur de la Faïencerie, ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.Tout public
0 .
rue Cazal Pavillon De Geiger Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr
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English :
The Geiger Pavilion, a bourgeois whim of the director of the Fa%EFencerie, will open its doors exceptionally %E0 for Heritage Days.
L’événement Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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