Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger rue Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger

rue Cazal Pavillon De Geiger Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Pavillon de Geiger, folie bourgeoise du directeur de la Faïencerie, ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.Tout public

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rue Cazal Pavillon De Geiger Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

The Geiger Pavilion, a bourgeois whim of the director of the Fa%EFencerie, will open its doors exceptionally %E0 for Heritage Days.

L’événement Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES