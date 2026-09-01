Informations pratiques

Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Démonstration souffleur de verre

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Démonstrations du souffleur de Verre Luigi Dei Rossi sur l’esplanade (côté Nord).

Gratuit

Démonstrations du souffleur de Verre Luigi Dei Rossi sur l’esplanade (côté Nord).

Gratuit .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 culturel@merslesbains.fr

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English :

Demonstrations by glassblower Luigi Dei Rossi on the esplanade (north side).

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Démonstration souffleur de verre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS