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AGENDA · Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Démonstration souffleur de verre Mers-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Journées du Patrimoine | Démonstration souffleur de verre

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Démonstrations du souffleur de Verre Luigi Dei Rossi sur l’esplanade (côté Nord).

Gratuit
Démonstrations du souffleur de Verre Luigi Dei Rossi sur l’esplanade (côté Nord).

Gratuit   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60  culturel@merslesbains.fr

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English :

Demonstrations by glassblower Luigi Dei Rossi on the esplanade (north side).

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Démonstration souffleur de verre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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